Estados financieros del BCE para el ejercicio 2025

El BCE registra pérdidas de 1,3 mm de euros (7,9 mm de euros en 2024)

Las pérdidas se compensarán con beneficios futuros

Los estados financieros del Banco Central Europeo (BCE) correspondientes a 2025 muestran pérdidas de 1.254 millones de euros, importe muy inferior a las pérdidas de 7.944 millones de euros registradas en 2024, debido principalmente a la considerable reducción de los gastos netos por intereses. Las pérdidas de 2025, al igual que las de ejercicios anteriores, se reconocen en el balance del BCE para su compensación con beneficios futuros. Debido a las pérdidas, no se distribuirán beneficios a los bancos centrales nacionales (BCN) de la zona del euro para 2025.

Las pérdidas incurridas desde 2022 se producen después de muchos años registrando beneficios considerables y son resultado de las medidas de política monetaria adoptadas por el Eurosistema que fueron necesarias para cumplir su mandato primordial de mantener la estabilidad de precios. Esas políticas exigían que el BCE ampliara su balance mediante la adquisición de activos financieros, principalmente con tipos de interés fijos y vencimientos a plazos largos, lo que dio lugar al consiguiente aumento del pasivo, por el que el BCE paga intereses a tipo variable. En consecuencia, las subidas de los tipos de interés oficiales del BCE en 2022 y 2023 para combatir la elevada inflación en la zona del euro, se tradujeron en aumentos inmediatos de los gastos por intereses en los pasivos, mientras que los ingresos por intereses en los activos del BCE, especialmente en los valores adquiridos en el marco del programa de compras de activos (APP, por sus siglas en inglés) y del programa de compras de emergencia frente a la pandemia (PEPP, por sus siglas en inglés), no se incrementaron en la misma medida. Las bajadas posteriores de los tipos de interés oficiales del BCE a partir de 2024 y la continua disminución de los pasivos del BCE, tras el vencimiento de los valores en el marco del APP y del PEPP, están atenuando sustancialmente los efectos de este desajuste de tipos de interés. Por consiguiente, los gastos netos por intereses en 2025 fueron significativamente inferiores a los de ejercicios anteriores.

Se espera que el BCE vuelva a obtener beneficios en 2026 o en el ejercicio siguiente, pero dependerá de los futuros niveles de los tipos de interés oficiales del BCE y de los tipos de cambio, así como del tamaño y de la composición del balance del BCE. En cualquier caso, el BCE puede operar eficazmente y cumplir su mandato primordial de mantener la estabilidad de precios independientemente de las pérdidas. Su solidez financiera se ve reforzada además por su capital y sus considerables cuentas de revalorización, que sumaban un total de 71 mm de euros a final de 2025, 12 mm de euros más que a final de 2024.

Los ingresos y gastos por intereses del BCE en 2025 fueron los siguientes:

millones € 2025 2024 Variación Reservas exteriores 2.089 2.537 (449) Valores mantenidos con fines de política monetaria 3.814 3.850 (36) Activos relacionados con la asignación de los billetes en euros dentro del Eurosistema 2.900 5.232 (2.332) Activos de BCN en relación con reservas exteriores transferidas (790) (1.448) 659 Saldos TARGET debidos por/a los BCN (7.706) (15.674) 7.968 Otros (485) (1.479) 994 Ingresos/(gastos) netos por intereses (178) (6.983) 6.805

Los gastos por intereses en 2025 fueron muy inferiores a los registrados en 2024. La disminución obedeció fundamentalmente al significativo descenso de los gastos por intereses en el pasivo TARGET neto del BCE, debido en su mayor parte a la reducción del tipo de remuneración medio (2,3 %, en 2025, frente al 4,1 % en 2024), como resultado de las bajadas de los tipos de interés oficiales del BCE y, en menor medida, de la aplicación del tipo de interés de la facilidad de depósito como base para la remuneración, en lugar del de las operaciones principales de financiación. Asimismo, la disminución de los saldos TARGET, debido al vencimiento de valores mantenidos con fines de política monetaria, también contribuyó a este descenso. La reducción del tipo de remuneración medio también se tradujo en un descenso de los ingresos por intereses correspondientes a los activos relacionados con la asignación de billetes en euros en circulación y de los intereses abonados a los BCN en concepto de remuneración de sus reservas exteriores transferidas al BCE. Aunque los ingresos por intereses de reservas exteriores disminuyeron, como resultado principalmente de los menores ingresos por intereses obtenidos de los valores denominados en dólares estadounidenses, los ingresos por intereses generados por valores mantenidos con fines de política monetaria prácticamente no variaron con respecto al ejercicio anterior.

Las minusvalías por tipo de cambio ascendieron a 1.316 millones de euros (81 millones de euros en 2024) y se debieron fundamentalmente a la depreciación del yen japonés, que redujo el valor de las tenencias en esa moneda. Estas minusvalías se compensaron, en parte, con las ganancias realizadas por tipo de cambio como resultado esencialmente de un reequilibrio estándar de la composición de las reservas exteriores del BCE.

Los gastos de personal totales disminuyeron hasta 809 millones de euros (844 millones de euros en 2024), a causa sobre todo de la reducción de los gastos relacionados con las prestaciones post-empleo y otras prestaciones a largo plazo. Otros gastos operativos disminuyeron ligeramente hasta 619 millones de euros (626 millones de euros en 2024), como resultado principalmente de la reducción de los gastos por amortización.

Los ingresos por tasas de supervisión (tasas cobradas a las entidades de crédito supervisadas para recuperar los gastos incurridos por el BCE en el ejercicio de sus funciones de supervisión) ascendieron a 690 millones de euros (681 millones de euros en 2024).

El balance del BCE descendió en 37 mm de euros, hasta 603 mm de euros (641 mm de euros en 2024), a causa principalmente de la reducción gradual de las tenencias de valores en el marco del APP y del PEPP debido a amortizaciones.

Balance anual consolidado del Eurosistema

A final de 2025, el tamaño del balance del Eurosistema, que comprende los activos y pasivos de los BCN de la zona del euro y del BCE frente a terceros, se situó en 6.293 mm de euros (6.421 mm de euros en 2024). Este descenso respecto a 2024 fue resultado de la disminución de los valores mantenidos con fines de política monetaria hasta 3.745 mm de euros (4.283 mm de euros en 2024), debido principalmente a amortizaciones. Las tenencias en el marco del APP se redujeron en 351 mm de euros, hasta situarse en 2.322 mm de euros, mientras que las tenencias en el marco del PEPP disminuyeron en 186 mm de euros, hasta situarse en 1.423 mm de euros. Este descenso se vio parcialmente compensado por el aumento del valor equivalente en euros de las tenencias de oro del Eurosistema hasta 1.274 mm de euros (872 mm de euros en 2024) debido a la subida del precio de mercado en euros de ese metal.

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: William Lelieveldt, tel.: +49 69 1344 7316.

Notas